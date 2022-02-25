HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - İzmir'de Roma dönemine ait sunak ele geçirildi

Tarihi eser kaçakçılığı jandarmaya takıldı

İZMİR - İzmir'in Bergama ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapacağı öğrenilen bir kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, Roma dönemine ait sunak ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Narlıca Mahallesi'nde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Bergama Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Z.D. adlı şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve sunak olarak bilinen 1 adet üzerinde koçbaşı figürü bulunan tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eser, Bergama Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.