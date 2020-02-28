Tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
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Tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 207 sikkeyle testi ve gözyaşı şişesi ele geçirilmesine ilişkin yakalanan şüpheli serbest bırakıldı.

28.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:40
Tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

'nin ilçesinde düzenlenen operasyonda ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 207 sikkeyle testi ve gözyaşı şişesi ele geçirilmesine ilişkin yakalanan şüpheli serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 207 sikkeyle testi ve gözyaşı şişesi ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan O.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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