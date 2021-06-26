Tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon

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İstanbul Emniyetine bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadeleekipleri İstanbul Sarıyer'de önemli bir operasyonaimza attı.

İstanbul Emniyetine bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele

ekipleri İstanbul Sarıyer'de önemli bir operasyona

imza attı..

Tarihi eserleri yasa dışı olarak topladığı

istihbaratı üzerine teknik takip başlatan ekip baskın için önceki gün harekete geçti..

Operasyonlar birden fazla adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.. Aramalarda Geç Roma imparatorluğu ve erken Bizans döneminden kalma 237 parça tarihi eser ele geçirildi..

Eserler özenle toplanırken Olayla ilgili bir şüpheli de gözaltına alındı..

Kaynak: İhlas Haber Ajansı