Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü

26.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:42

İZMİR'in Menemen ilçesinde, Bizans dönemine ait tarihi eserleri satmaya çalışan 2 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menemen'de 2 kişinin ellerindeki tarihi eseri satmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda T.K. ve Y.S., Bizans dönemine ait 1 kandil ve 1 bronz sikkeyi satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, tarihi eserlere de el konuldu.

Kaynak: DHA