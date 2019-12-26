Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü
Haberler » Güncel » Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü - Haber

Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü

İZMİR'in Menemen ilçesinde, Bizans dönemine ait tarihi eserleri satmaya çalışan 2 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

26.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:42
Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü

İZMİR'in ilçesinde, Bizans dönemine ait tarihi eserleri satmaya çalışan 2 kişi, ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menemen'de 2 kişinin ellerindeki tarihi eseri satmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda T.K. ve Y.S., Bizans dönemine ait 1 kandil ve 1 bronz sikkeyi satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, tarihi eserlere de el konuldu.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler