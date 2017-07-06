Tarihi Eser Kaçakçılarına Gözaltı

KAYSERİ Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin Yahyalı ilçe girişinde yaptığı uygulamada tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 tanesi 9 sayfa, 1 tanesi 11 deri sayfa üzerine kabartma İbranice yazı, insan ve hayvan figürleri bulunan kitap ele geçirildi.



İzmir'den Yahyalı İlçesi'ne gelen İzmir plakalı araçta bulunan R.Y. ve A.Y.'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 tanesi 9 sayfa, 1 tanesi 11 deri sayfa üzerine kabartma İbranice yazı ile insan ve hayvan figürleri bulunan kitap elde edildi. Ele geçirilen kitaplara el konulurken, R.Y. ve A.Y. gözaltına alındı. - Kayseri