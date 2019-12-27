Tarihi eser kaçakçılarına büyük darbe
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Tarihi eser kaçakçılarına büyük darbe

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla 651 adet sikke ve 1 adet mermer heykel ele geçirildi.

27.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:10
Tarihi eser kaçakçılarına büyük darbe

Afyonkarahisar'da ekipleri tarafından yapılan operasyonla 651 adet sikke ve 1 adet mermer heykel ele geçirildi.


Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Sinanpaşa ilçesi Tınaztepe Kasabasında, alınan istihbari bilgiler sonucunda, düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan 651 adet sikke ve 1 adet mermer heykel ele geçirildi.


Yakalanan Ü.I. B.Y. Ö.F.K. ve AK. İsimli şüpheliler hakkında, gerekli yasal işlemler başlatılarak Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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