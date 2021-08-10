Tarihi eser kaçakçılarına "Anadolu" darbesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarihi eser kaçakçılarına "Anadolu" darbesi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

"Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı" operasyonu 30 ilde başlatıldı, hakkında gözaltı kararı verilen 92 şüpheliden 76'sı yakalandı.

"Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı" operasyonu 30 ilde başlatıldı, hakkında gözaltı kararı verilen 92 şüpheliden 76'sı yakalandı.

"Anadolu" adı verilen operasyon kapsamında Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'daki 4 ayrı yakalamada şu ana kadar 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılarına 'Anadolu' darbesi
Tarihi eser kaçakçılarına 'Anadolu' darbesi
Tarihi eser kaçakçılarına 'Anadolu' darbesi
Tarihi eser kaçakçılarına 'Anadolu' darbesi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son dakika haber! 'Anadolu' adı verilen operasyon kapsamında Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'daki 4 ayrı yakalamada şu ana kadar 4 bin 122 tarihi eser...
Son dakika haber! "Anadolu" adı verilen operasyon kapsamında Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'daki 4 ayrı yakalamada şu ana kadar 4 bin 122 tarihi eser...
'Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu 30 ilde başlatıldı, hakkında gözaltı kararı verilen...
"Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı" operasyonu 30 ilde başlatıldı, hakkında gözaltı kararı verilen...
Hakkında soruşturma başlatılan Afgan göçmeni Sunatullah Saadat: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım
Hakkında soruşturma başlatılan Afgan göçmeni Sunatullah Saadat: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Yusuf Güney Demet Akalın Yılmaz Erdoğan Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Mesut Özil Mete Gazoz Abdullah Avcı Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarihi eser kaçakçılarına "Anadolu" darbesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 09:36:40. #1.16#

title