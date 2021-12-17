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Tarihi eser arayan 5 şahıs suçüstü yakalandı

Tarihi eser arayan 5 şahıs suçüstü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te tarihi eser bulmak maksadıyla izinsiz kazı yapan 5 şahıs suçüstü yakalandı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te tarihi eser bulmak maksadıyla izinsiz kazı yapan 5 şahıs suçüstü yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in İnhisar ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde tarihi eser bulmak maksadıyla izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Yapılan operasyonda 5 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şahıslar ile birlikte kazı esnasında kullanılan 1 adet Jenaratör, 1 adet hilti, 1 adet matkap, 1 adet projektör ve 27 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup şüpheli şahıslar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. - BİLECİK

Tarihi eser arayan 5 şahıs suçüstü yakalandı

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