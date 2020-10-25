Tarihi eser arayan 4 kişi, kazdıkları kuyuda yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tarihi eser arayan 4 kişi, kazdıkları kuyuda yakalandı

25.10.2020 12:15 | Son Güncelleme: 25.10.2020 12:18
Tarihi eser arayan 4 kişi, kazdıkları kuyuda yakalandı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından kazdıkları 8 metrelik kuyuda yakalandı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından kazdıkları 8 metrelik kuyuda yakalandı. 

Dilovası Tepecik Mahallesi'nde, ormanlık alanda kazı yapıldığını belirleyen jandarma ekipleri operasyon düzenledi. 8 metre derinliğindeki kuyuda kazı yapan 4 kişi yakalandı. Tarihi eser aradıkları değerlendirilen H.K., T.B., H.A. ve A.Ç. gözaltına alındı. 4 kişinin kazıda kullandıkları jeneratör ve diğer aletleri el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

- Kocaeli
Tarihi eser arayan 4 kişi, kazdıkları kuyuda yakalandı
Tarihi eser arayan 4 kişi, kazdıkları kuyuda yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Fahrettin Koca Vladimir Putin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Halil Sezai Aleyna Tilki Burak Özçivit Kenan İmirzalıoğlu
Spor Babel Podolski Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın
Daha Fazla Söz Diyarbakır Galatasaray Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarihi eser arayan 4 kişi, kazdıkları kuyuda yakalandı - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 12:21:34. #1.15#
title