Tarihi Ereğli Evleri hayat buldu
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Tarihi Ereğli Evleri hayat buldu

Bir zamanların Yeşilçam filmlerine de konu olan Karamürsel'in sahil yerleşkesi Ereğli Mahallesi, Büyükşehir sayesinde eski nostaljik günlerine geri döndü.

Tarihi Ereğli Evleri hayat buldu
16.08.2020 13:02 | Son Güncelleme: 16.08.2020 14:15

Bir zamanların Yeşilçam filmlerine de konu olan Karamürsel'in sahil yerleşkesi Ereğli Mahallesi, Büyükşehir sayesinde eski nostaljik günlerine geri döndü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin simgelerinden olan Ereğli Evleri'nden ikisinin restoresini tamamladı. Tarihi ve estetik açıdan oluşturdukları dokuyla Ereğli'nin simgesi haline gelen evler içinde en dikkat çekici olanlardan Çıpalı Konak ve 5,6,7 parselde bulunan tarihi Ereğli evleri restore edildi. Karamürsel ilçesine bağlı Ereğli Mahallesi'nde bulunan ve Yeşilçam filmlerine mekan olan tarihi yapılar, göz kamaştırıyor. Yapı Kontrol ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın restoresini tamamladığı Ereğli Evleri, kentin tarihi dokusunu koruyacak.

Adını ön cephesinde yer alan çapa şeklindeki kabartma motiflerinden alan ve Ereğli Evleri'nin en dikkat çekenlerinden olan Çıpalı Konak, bir zemin iki normal kattan oluşan ikiz yapı özelliği gösteriyor. Ön cephesindeki Ereğli'yi yansıtan çıpa motiflerinin yanı sıra, giriş kapılarına çıkılan çift taraflı merdivenleri de ayrı bir estetik unsur olarak öne çıkıyor. Çıpalı Ev'in dışında bölgede yapımında yöresel malzemelerin de kullanıldığı 20'ye yakın ev günümüze ulaşabildi. Ereğli Evleri, Osmanlı Türk evinin geleneksel özelliklerini yansıtan üsluplarıyla sahile paralel olarak birçok 2 katlı ahşap, kargir evlerden oluşuyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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