Tarihi Duruşma Öncesi Fatih Terim, TFF'den Talepte Bulundu

Türkiye Futbol Federasyonu, 26 Temmuz'da Fatih Terim'in görevinden alındığını açıklamıştı. Türkiye Futbol Direktörlüğü görevini yürüten ve sonrasında Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim, TFF aleyhine 3,5 milyon Euro'luk tazminat davası açmıştı. İki taraf arasında yaklaşık 8 aydır süren mücadelede kritik duruşmaya 5 gün kaldı. Sporx'te yer alan habere göre Fatih Terim'in, mahkemeye sunduğu dilekçe ortaya çıktı.

"TAZMİNAT TALEBİ ADİL VE ÖLÇÜLÜDÜR"

Haberde, davacı Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir tarafından İstanbul 17. İş Mahkemesi hakimliğine sunulan 13 sayfalık dilekçede, davalı Türkiye Futbol Federasyonu'nun iddia ve taleplerine cevap verildiği kaydedilirken tecrübeli teknik adamın, 13 milyon TL'lik tazminat talebinin fahiş olduğu yönündeki iddialara karşılık, bu miktarın, TFF'nin yıllık 670 milyon TL olan gelirinin sadece 1.93'ünü kapsadığını belirterek "Tazminat talebimiz adil ve ölçülüdür" yanıtı vermesi dikkat çekti.

Terim'in vekili Av. Epözdemir tarafından mahkemeye sunulan dilekçede "Müvekkilim, sözleşmesinin Dünya Kupası finallerine hak kazanılması "pek muhtemel bir durumda iken" haksız şekilde fesih edilmesi sonucu 750 bin Euro'luk bir primden de mahrum kalmıştır" ifadeleri de dikkat çekerken, Milli Takım'da geçirdiği yaklaşık 3 yıl için 14 milyon Euro ödenen bir kişi için 3.5 milyon Euro'luk cezai şartın fahiş olmadığı belirtildi.

19 MİLYON TL YERİNE 13 MİLYON TL

Mahkemeye sunduğu dilekçede Yargıtay'ın üç farklı kararından örnekler veren Terim vekili Av. Epözdemir, müvekkilinin sözleşmesinin fesih olmasıyla 4.5 milyon Euro'luk bir gelirden mahrum kaldığına vurgu yaparak, "TFF kamu görevi yapan bir yer değildir, bu konuda algı yapılmaktadır, halbuki bu tazminat devletin ve vatandaşın cebinden çıkacak bir para değildir. Fatih Terim Euro kurunu 3.70 TL'den sabitlemekle bugün yaklaşık 19 milyon TL tazminat alması gerekirken, sadece 13 milyon TL istemektedir, bu konuda yaklaşık 5 milyon TL zararı oluşmuştur. Kısaca fahiş tazminatta borçlunun ödeme gücüne bakılır. Borçlu Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye'nin en varlıklı, dünyanın da sayılı varlıklı federasyonlarından biridir. Yıllık 670 milyon TL geliri olan bir federasyon için 13 milyon TL'lik tazminat asla fahiş değildir. Borçlunun bu konuda ödeme gücü fazlasıyla vardır. Kaldı ki müvekkilin başarısıyla Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'na kalarak yaklaşık 98 milyon TL gibi bir gelir elde etmiştir. Kısaca müvekkilin sözleşmesi sözleşme bitişine 16 ay kala haksız yere fesih edilmiş ve müvekkilim primler hariç yaklaşık 4.5 milyon Euro'luk bir gelirden mahrum bırakılmıştır. Buna karşılık 3.5 milyon Euro talebimiz gayet normaldir. TFF Yönetim Kurulu da sözleşmenin 6. maddesi kapsamında cezai şart ödenme koşuluyla sözleşmeyi fesih ettiğinden itirazın iptali ile cezai şartın ödenmesine karar verilmelidir" şeklinde ifadelere yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Bir süre önce Galatasaray Kulübü Teknik Direktörlüğü'ne getirilen Fatih Terim'in, Türkiye Futbol Direktörü olarak görev yaptığı dönem, damatları ve iki özel korumasıyla 16 Temmuz'da, Çeşme Alaçatı'daki Yüzevler Kebapçısı'na giderek, mekan sahibi Selahattin Aydoğdu'ya saldırdığı, daha sonra garsonların da karıştığı büyük bir kavga yaşandığı iddia edilmişti.

Bu iddiaların haberlere konu olması ve Terim'in kavgayla ilgili 19 Temmuz'da, "Yine olsa yine yaparım" açıklamaları üzerine harekete geçen TFF, 26 Temmuz'da Terim'in sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Terim'in avukatı Rezan Epözdemir de taraflar arasında 15 Kasım 2013'te imzalanan sözleşmenin haksız yere feshedildiği iddiasıyla sözleşmenin 6. maddesinden doğan 3 milyon 500 bin euroluk (12 milyon 950 bin lira) erken fesih tazminatının ödenmesi talebiyle İstanbul 19. İcra Müdürlüğü'ne icra takibi başlattı.

Bu talebe TFF avukatlarınca itiraz edilmesi üzerine avukat Epözdemir, İstanbul 17. İş Mahkemesi'ne "itirazın iptali" davası açtı.

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