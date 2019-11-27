Tarihi dönüşüm oybirliğiyle başlıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçireceği Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresinin açılmasını öngören proje kapsamında, bölgede imar uygulamalarının durdurulmasını içeren karar Büyükşehir Belediye Meclisi'nden oy birliğiyle çıktı.
27.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:13
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçireceği Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresinin açılmasını öngören proje kapsamında, bölgede imar uygulamalarının durdurulmasını içeren karar Büyükşehir Belediye Meclisi'nden oy birliğiyle çıktı.
Kaynak: Dunya.com