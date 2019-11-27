Tarihi dönüşüm oy birliğiyle başlıyor

27.11.2019 11:58 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:58

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın seçim vaatlerinde arasında yer alan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresinin açılmasına yönelik ilk müjdeli haber Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan gelmişti. İki hafta önceki Bursa ziyareti sırasında, Ulu Cami ve etrafındaki Tarihi Hanlar Bölgesinde tarihi silueti bozan yapılara ilişkin kamulaştırma sürecini başlatacaklarını duyuran Bakan Kurum, etaplar halinde, 430 bin metrekarelik alanı yenileyip, restorasyonları yapıp, tarihi binaları gün yüzüne çıkaracaklarını, proje kapsamında İpek Han'ın içindeki iyileştirmeler, Ertuğrulbey Meydan Projesi, Koza Han iç avlu düzenlemesi, cephe sağlıklaştırma, aydınlatma projeleri ve kaldırımlarıyla 150 milyon liralık bir maliyet ön gördüklerini açıklamıştı.

OYBİRLİĞİYLE İMAR YASAĞI

Bursa'nın vitri olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni dünya vitrinine çıkarak projeyle ilgili olarak Büyükşehir Belediye Meclisi de önemli bir karara imza attı. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni aslına döndürecek çalışmalara hız katacak karar, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı ikinci oturumunda alındı. Alınan karara göre, tarihi hanlar ve çevresine ilişkin bölgenin tarihi karakterine uygun fonksiyonel canlandırmanın sağlanması kapsamındaki projeler doğrultusunda, Pirinç Han, İpek Han ve Bakırcılar Çarşısı Bölgesi'nde her türlü imar uygulamasının durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin gerçek kimliğiyle turizme kazandırılması ve tarihi aksın rahatlatılması yönündeki çalışmalara büyük önem verdiklerini söyledi. Koruma amaçlı imar planlarını hazırlayıp süreci devam ettireceklerini belirten Başkan Aktaş, artık bölgede imar uygulamasının yapılmayacağını vurgulayıp, kararın Bursa'ya hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Bültenler