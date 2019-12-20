Haberler » Ekonomi » “Tarihi dokuyu yeniden ayağa kaldıracağız” - Ekonomi

“Tarihi dokuyu yeniden ayağa kaldıracağız”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın en eski yerleşim yeri olan Hisar İçi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve akademisyenlerle istişare toplantısında buluştu.

20.12.2019 16:45 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:45
“Tarihi dokuyu yeniden ayağa kaldıracağız”

Belediye Başkanı , 'nın en eski yerleşim yeri olan Hisar İçi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve akademisyenlerle istişare toplantısında buluştu.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler