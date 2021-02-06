Tarihi diziler Safranbolu'da üretilen hediyelik savaş aletlerine ilgiyi artırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tarihi diziler Safranbolu'da üretilen hediyelik savaş aletlerine ilgiyi artırdı

06.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:27
Tarihi diziler Safranbolu'da üretilen hediyelik savaş aletlerine ilgiyi artırdı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde maharetli demir ustaları tarafından hediyelik eşya olarak üretilen kılıç, kama, gürz, mızrak ve kalkan gibi savaş aletlerine ilgi, tarihi diziler sayesinde arttı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde maharetli demir ustaları tarafından hediyelik eşya olarak üretilen kılıç, kama, gürz, mızrak ve kalkan gibi savaş aletlerine ilgi, tarihi diziler sayesinde arttı.

Üç bin yıllık geçmişinde pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan, özellikle Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konaklarla öne çıkan Safranbolu ilçesinde Akçasu Deresi'nin iki yakasına kurulu Demirciler Çarşısı'ndaki ustalar, dededen toruna geçen ve nesillerdir süregelen zanaatkarlıklarıyla kılıç, kama, gürz, miğfer, kalkan ve mızrak gibi savaş aletleri yapıyor.

Türk halk kültüründe ve mitolojisinde silah anlamına gelen "pusat" olarak da adlandırılan savaş aletlerine ilgi, özellikle son dönemlerde "Uyanış: Büyük Selçuklu", "Payitaht Abdülhamid" ve "Kuruluş Osman" gibi tarihi konu ve dönemleri konu alan diziler sayesinde doruk noktasına ulaştı.

Tarihi çarşıda şimdilerde 4 usta tarafından demirin ocakta kızartılan, dövülen ve keskinleştirilen pusatlara, isteğe göre kın da yapılıyor.

İnternet üzerinden de satılan savaş aletleri, 300 ila 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Silahlar içinde en çok ilgi çeken ve haftada sadece 20 adet üretilebilen kılıçlardan "sedefli", "Zülfikar", "Yatağan" ve "subay" türleri çok tercih ediliyor.

"Hediyelik eşya olarak ilgi var"

Mesleğe 50 yıl önce çıraklıkla başlayan 65 yaşındaki demirci ustası Muhsin Ünal, AA muhabirine, tarım aletlerinden ahşap konaklarda kullanılan demir parçalara ve aksesuarlara kadar üretim yaptıklarını ama son zamanlarda en çok savaş aletlerine rağbet olduğunu anlattı.

Talep dolayısıyla özellikle kılıç yapımına ağırlık verdiklerini vurgulayan Ünal, "Kılıcın önce çelik malzemesini kesiyoruz. Sonra ocakta kızartıp döverek sap kısmını yapıyoruz. Dövme yapıyoruz, eski usul. 3-4 çeşit kılıç var, siparişe göre yapıyoruz. Türk dizilerinde gösterilen savaş sahnelerinden sonra kılıca ilgi arttı. Bize gelip 'Dizilerdeki kılıçlardan yapıyor musunuz?' diye soruyorlar. Biz de isteklerine göre yapıyoruz. Çocuklar için de yapıyoruz. Hediyelik eşya olarak ilgi var." diye konuştu.

"Tıpkı dizilerde olduğu gibi tamamen dövme yapıyoruz"

Babasından mesleği öğrenen 24 yaşındaki Cihan Ünal ise genellikle tarım aletleri yaptıklarını ancak son aylarda bunun yerini savaş aletlerinin aldığını ifade etti.

Tarihi dizilerden dolayı turistlerin kılıca talebin yoğunlaştığını aktaran Ünal, "Hediyelik olarak, süs amaçlı yapıyoruz. Tehlikeli olabileceğinden keskin kenarlarını körelterek müşteriye veriyoruz. Kılıçları tıpkı dizilerde olduğu gibi tamamen dövme yapıyoruz. Zülfikar, düz Türk kılıcı yapıyoruz, ay şeklinde yaptıklarımız var. Müşteri nasıl isterse yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sunal Barış Manço Deniz Akkaya Didem Kınalı
Spor Okan Buruk Metin Oktay Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Gazete Mersin Antalya Evlilik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarihi diziler Safranbolu'da üretilen hediyelik savaş aletlerine ilgiyi artırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 12:30:36. #1.15#
title