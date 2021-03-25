Son dakika haber | KAYSERİ-Tarihi diziler, hediyelik savaş aletlerine ilgiyi artırdı
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Son dakika haber | KAYSERİ-Tarihi diziler, hediyelik savaş aletlerine ilgiyi artırdı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Tarihi diziler, hediyelik savaş aletlerine ilgiyi artırdıKAYSERİ'de bıçak ustaları tarafından hediyelik eşya olarak üretilen kılıç, kama, gürz, mızrak ve kalkan gibi savaş aletleri, televizyonlardaki tarihi diziler nedeniyle yoğun ilgi görüyor.

Tarihi diziler, hediyelik savaş aletlerine ilgiyi artırdı

KAYSERİ'de bıçak ustaları tarafından hediyelik eşya olarak üretilen kılıç, kama, gürz, mızrak ve kalkan gibi savaş aletleri, televizyonlardaki tarihi diziler nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Bıçak ustası Ömer Navruz, "Yazın turistler alıyor, kışın da diziler yayında olduğu için vatandaşlar ilgi gösteriyor" dedi.

Kayseri'de bıçak ustaları, son zamanlarda tarihi dizilere olan rağbet nedeniyle kılıç, kama, gürz ve kalkan gibi hediyelik savaş aletleri üretiyor. Hediyelik eşyalar, vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Tarihi Kapalı Çarşı'da faaliyet gösteren 50 yaşındaki bıçak ustası Ömer Navruz, 34 yıldır bu işi yaptığını belirterek, "Hediyelik kılıçlar, film ve dizilerle yeniden gündeme geldi. Onlar sayesinde biz de ekmek yiyoruz. Tekrardan kılıç yapmaya başladık. Sadece kılıç değil, savaşta ne kullanılırsa elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Gürz, balta, kalkan hepsini üretmeye çalışıyoruz. Diziler ve filmlerde revaçta olan savaş aletlerini aslına uygun olarak üretiyoruz. Çekimleri devam eden ve başlayacak olan tarihi dizi ve filmler için de siparişler aldık" dedi.

'DİZİLERE ÜRÜNLER GÖNDERİYORUZ'

Savaş aletlerinin yapım aşamasını anlatan Navruz, "Bir kılıcın yapım aşaması 1 hafta sürüyor. Bunları Karabük çeliğinden yapıyoruz. Demiri döverek işliyoruz. Pusatların tutma kısımları sedef ve pirinç malzemeden oluyor. Sadece diziler için değil hediyelik eşya olarak da savaş aletleri üretiyoruz. Vatandaşlarımız dizi ve filmlerle tarihini hatırladı. Bu tür eşyaları, evlere ve iş yerlerine hediyelik olarak alanlar var. Yazın turistler alıyor, kışın da diziler yayında olduğu için vatandaşlar ilgi gösteriyor. Bazı dizilere de ürünler gönderiyoruz. Bazen yoğunluktan dolayı karşılık veremediğimiz bile oluyor. Kılıçlar 500 TL, gürz ve balta ise bin TL arasında satılıyor" diye konuştu.

Oğluna hediye etmek için kılıç alan tekstil işletmecisi Ahmet Akyel, "Tarihi dizilerle geçmişimize daha çok merak sardık. Hem tarihi hatırlamak hem de oğlumu mutlu etmek için kılıç hediye edeceğim. Kayseri'de bu gibi tarihi ürün satan yapan işletme sayısı çoğalmalıdır. Bu tür çalışmalarla daha çok turist çekebiliriz" dedi.

Son dakika haber | KAYSERİ-Tarihi diziler, hediyelik savaş aletlerine ilgiyi artırdı
Son dakika haber | KAYSERİ-Tarihi diziler, hediyelik savaş aletlerine ilgiyi artırdı
Son dakika haber | KAYSERİ-Tarihi diziler, hediyelik savaş aletlerine ilgiyi artırdı
Son dakika haber | KAYSERİ-Tarihi diziler, hediyelik savaş aletlerine ilgiyi artırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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