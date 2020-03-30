Tarihi dispanserin çalışanları maaşlarının ödenmesini talep ediyor Ankara'da 1952'den itibaren verem, astım gibi solunum yolları hastalıklarının tedavisi için hizmet veren ve "Veremle Savaş Dispanseri" olarak bilinen Ankara Veremle Savaş Derneği Özel Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi çalışanları, maaşlarının ödenmemesini protesto etti.

Ankara'da 1952'den itibaren verem, astım gibi solunum yolları hastalıklarının tedavisi için hizmet veren ve "Veremle Savaş Dispanseri" olarak bilinen Ankara Veremle Savaş Derneği Özel Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi çalışanları, maaşlarının ödenmemesini protesto etti.

Hemşire Medine Zehra Serdaroğlu, Ulus semtindeki hastane önünde toplanan personel adına yaptığı açıklamada, hastanenin 60 çalışanla, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), astım, nefes darlığı ve akciğer kitlelerinin tanı ve tedavisi başta olmak üzere göğüs hastalıklarıyla ilgili birçok alanda hizmet verdiğini belirtti.

Hastane bünyesindeki sağlık çalışanlarının maaşlarının 2 aydır ödenmediğini ifade eden Serdaroğlu, devlet yetkililerinin duruma müdahale etmesini istedi.

Serdaroğlu, hastane yönetiminin maaşların ne zaman ödeneceğine ilişkin de herhangi bir bilgilendirme yapmadığını dile getirerek, "Solunum hastalıkları konusunda deneyimli olan çalışanlarız ve sahadan çekilmek istemiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA