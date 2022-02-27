Tarihi demir yolundaki rayları çalan 6 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Tarihi demir yolundaki rayları çalan 6 şüpheli tutuklandı

AA - Güncel
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Denizli'nin Çivril ilçesinde Osmanlı döneminden kalan, artık kullanılmayan demir yolundaki rayları çalan 6 zanlı cezaevine gönderildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde Osmanlı döneminden kalan, artık kullanılmayan demir yolundaki rayları çalan 6 zanlı cezaevine gönderildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 1892 yılında inşa edilen ve uzun yıllar hizmet verdikten sonra artık kullanılmayan demir yolundaki rayların Seraserli Mahallesi'nden geçen 30 metrelik bölümünün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İlçe ve çevresindeki KGYS ile güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıları ilçe dışına çıkmaya çalışırken yakaladı.

Çok sayıda suçtan kayıtları bulunduğu belirlenen M.A. (28), E.A. (28), Y.A. (32), O.Y. (36), D.A. (24) ve G.A. (27) işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, "kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık" suçlamasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.???????

Tarihi demir yolundaki rayları çalan 6 şüpheli tutuklandı

Tarihi demir yolundaki rayları çalan 6 şüpheli tutuklandı

Tarihi demir yolundaki rayları çalan 6 şüpheli tutuklandı

AA - Güncel

Hisarcık, Osmanlı, Denizli, Çivril, Güncel, Haberler

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