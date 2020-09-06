Tarihi değirmenin set olduğu Zikir Gölü, ziyaretçilerini cezbediyor
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Tarihi değirmenin set olduğu Zikir Gölü, ziyaretçilerini cezbediyor

Hatay'ın Altınözü ilçesinde tarihi değirmen duvarının altından çıkan kaynak suyu ve yemyeşil görüntüsüyle görenleri cezbeden Zikir Gölü, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Tarihi değirmenin set olduğu Zikir Gölü, ziyaretçilerini cezbediyor
06.09.2020 11:11 | Son Güncelleme: 06.09.2020 11:14

Hatay'ın Altınözü ilçesinde tarihi değirmen duvarının altından çıkan kaynak suyu ve yemyeşil görüntüsüyle görenleri cezbeden Zikir Gölü, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İlçe merkezine 5 kilometre mesafedeki Çetenli Mahallesi yakınlarında yer alan gölün suyu, 250 yıllık tarihi su değirmeni duvarının altından çıkıyor.

Kışın üzerinden akan su ile şelale görüntüsü olan göl, fotoğraf tutkunları, doğaseverler ve serinlemek isteyenleri kendine hayran bırakıyor.

Her geçen gün ziyaretçisi artan doğal göl, bölge halkının uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Ailesiyle göl kenarında serinleyen Mervan Andiç, AA muhabirine, kendisinin mahalle sakini olduğunu ve sıcak günlerde serinlemek için buraya geldiğini söyledi.

İlçelerinde başka bir göl olmadığını aktaran Andiç, "Buradaki değirmen kalıntısı duvar, göle ayrı bir güzellik katıyor. Suyu tertemiz kaynak suyu. Kışın değirmen üzerinden su akıyor ve şelale görüntüsü alıyor. İnsanlar buraya serinlemek ya da fotoğraf çekmek için geliyor." diye konuştu.

Ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını anlatan Andiç, gölün çevresinde çevre düzenlemesi yapılmasıyla buranın daha çok ilgi çekebileceğini kaydetti.

Arkadaşlarıyla göle serinlemeye gelen Erkan Cansever de sıcak yaz günlerinde buranın serinlemek için güzel bir alternatif olduğunu dile getirdi.

Gölü her geldiğinde kalabalık gördüklerini belirten Cansever, "Suyu buz gibi harika bir manzarası var. Gören hayran kalıyor." dedi.

Kaynak: AA

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