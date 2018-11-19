Tarihi Değirmen Yeniden Yapılacak

Havza'da 150 yıllık tarihi su değirmenin aslına uygun olarak yeniden yapılacağı belirtildi.

Turizme kazandırılması planlanan tarihi Göbeçioğlu su değirmeninin aslına uygun olarak yeniden yapılması için çalışma başlatıldı.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Samsun Ankara Karayolu Ereli Kavşağı'nda bulunan tarih su değirmeninde incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan İkiz, "2014 yılında Büyükşehir Yasası ile mülkiyeti belediyemize geçen ve geçtiğimiz aylarda bir bölümü çöken taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Göbeçioğlu su değirmeninin aslına uygun olarak restore ederek turizme kazandırmak için çalışmalarımıza başladık." dedi.

Kültürel varlıkların gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yapan İkiz, şunları kaydetti:

"Toplumların varlıklarını sürdürmesi tarihi ve kültürel miraslarının korunmasıyla mümkündür. İlçemizin sahip olduğu tarihsel geçmişin simgelerini yaşatmak ve geleceğe taşımak hepimizin görevidir. Değirmenin aslına uygun olarak yeniden hayat bulması yönünde, Samsun Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, bu tarihi değerimiz yeniden hayat bulacak. Bu projede bizlere desteklerinden ötürü Valimize teşekkür ederim. Hedefimiz değirmeni çalışır hale getirerek ziyaretçilere güzel ve otantik bir ortamda hizmet verebilmek."

İkiz, hazırlanan projenin yaklaşık 1 milyon 400 bin lira maliyetinin olduğunu sözlerine ekledi.