Tarihi Değerlerimiz İçin Ayrı Bir Proje Uyguluyoruz"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, baraj inşa edilen Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, etkilenen tarihi değerler için ayrı bir proje uyguladıklarını, İlk Etap Uygulama işi kapsamındaki tarihi dokuların yerinde korunması ve taşınması işlemlerinin gelecek yıl tamamlanacağını bildirdi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni ekonomik anlamda şaha kaldırmasını planladığı "Ilısu Barajı Projesi"nde baraj rezervuarında kalacak kültürel değerlere sahip çıkmaya devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce 550 yıllık Zeynelbey Türbesi'ni 2 kilometre mesafedeki yeni yerine taşıyan Bakanlık, şimdi de 1. Etap Uygulama İşi çerçevesinde taşınabilecek tarihi değerlerin taşınması, taşınamayacak durumda olanların da yerinde korunması ve bir örneğinin yapılması için gerekli çalışmaları sürdürüyor.

1. Etap Uygulama İşi kapsamında Orta Kapı, İmam Abdullah Zaviyesi, Artuklu Hamamı, Yamaç Külliyesi ve iki Baldaken türbesi için koruma ve taşıma çalışmalarıyla ilgili süreç devam ediyor. Bu kapsamda, İmam Abdullah Zaviyesi ile Orta Kapı, arkeopark alanındaki yeni yerlerine taşınacak.

Artuklu Hamamı'nın ise soğukluk bölümü bütüncül taşınacak, sıcaklık bölümü de yerinde korunacak ve bu bölümün yeni yerleşim alanında bir örneği inşa edilecek. Yamaç Külliyesi için de yerinde koruma ve güçlendirme çalışması gerçekleştirilecek.

Baldaken türbesi kapsamında da Hasankeyf yerleşiminin çeşitli bölgelerinde bulunan 5 mezar taşınacak ve Abdullah Zaviyesi'nin güneybatısında baldaken tarzında inşa edilecek 2 yeni türbe yapısına yerleştirilecek.

"83 milyon lira tutarında bir harcama yapacağız"

Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmesi yer alan Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Bakanlık olarak bir yandan bölge için hayati önem taşıyan Ilısu Barajı'nı inşa ettiklerini bir yandan da oradaki tarihi değerleri yerinde ya da taşıyarak korumak için gayret sarf ettiklerini belirtti.

Ilısu Barajı'nın gelecekte Türkiye'ye çok büyük katma değer sağlayacağını vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bölgeye ekonomik canlılık kazandırarak şu anda bile doğrudan veya dolaylı olarak on binlerce kişiye fayda sağlayan, ülkemizde hidroelektrik enerji üretim kapasitesi bakımından Atatürk, Keban ve Karakaya'dan sonra dördüncü büyük barajı olacak. Barajı inşa ettiğimiz Hasankeyf ilçemizde etkilenen tarihi değerlerimiz için de biz ayrı bir proje uyguluyoruz. İlk Etap Uygulama işi kapsamındaki tarihi dokuların yerinde korunması ve taşınması işlemine devam ediyoruz ve önümüzdeki yıl içinde tamamlayacağız. Bu proje için de yaklaşık 83 milyon lira tutarında bir harcama yapacağız."