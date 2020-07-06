Tarihi Çorum Kalesi turizme kazandırılacak
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Tarihi Çorum Kalesi turizme kazandırılacak

Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Sultan Kılıç Arslan tarafından 11'inci yüzyılda inşa ettirildiği tahmin edilen Çorum Kalesi içindeki metruk yapıların yıkımına başlandı.

Tarihi Çorum Kalesi turizme kazandırılacak
06.07.2020 13:37 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:40

Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Sultan Kılıç Arslan tarafından 11'inci yüzyılda inşa ettirildiği tahmin edilen Çorum Kalesi içindeki metruk yapıların yıkımına başlandı.

Çorum Belediyesince 2010 yılında başlatılan "Çorum Kalesi Restorasyon Projesi" kapsamında kale içinde yer alan bir cami, 3 tescilli bina ve 39 metruk yapı olmak üzere 42 hane kamulaştırıldı.

Ankara 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün izniyle kale içindeki 4 parseldeki yapıların geçen yıl aralık ayında yıkılmasının ardından, kalan yapıların da yıkımına izin verildi. 10 yıldır boş kaldığı için metruk hale gelen evlerin yıkımına törenle başlandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, törende Çorum Kalesi'nin kent merkezinin en önemli cazibe merkezine dönüşeceğini söyledi.

Çorum Kalesi'nin, Türklerin Anadolu'ya girişinden hemen sonra yapılan ilk kalelerden olduğunun tahmin edildiğini aktaran Aşgın, "Burası sıradan bir kale değil. Bin yıllık geçmişi olan bir kale. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de bu kaleden bahsediliyor. 80 metreye 80 metre ebadında, 2,40 metre duvar kalındığına ve 7,35 metre yüksekliğe sahip muazzam bir kale. Kalemizin proje süreci 10 yıldır devam ediyor. Şimdi yıkım çalışmalarına başlıyoruz ve birkaç gün içerisinde tamamlanmış olacak. Yıkmak için yıkmıyoruz, yapmak için, ihya etmek için yıkıyoruz." diye konuştu.

Restorasyonun iki aşamada gerçekleşeceğini, öncelikle surların, daha sonra da sur içindeki tarihi yapıların onarılacağını belirten Aşgın, şunları kaydetti:

"Surların restorasyon proje ihalesini 16 Temmuz'da yapacağız. Kale içini de Çorumluların gururla bahsedeceği, dışarıdan gelen misafirin öncelikle görmek isteyeceği bir alana dönüştüreceğiz. İçerideki 3 tescilli varlıktan biri yöresel yemeklerin hazırlanacağı restoran olacak. Bunun yanı sıra içeride bir bebek kütüphanesi, sanat galerisi, konservatuvar gibi sosyal yapılar olacak. Kaleden Saat Kulesi'ne kadar tarihi bir sokak inşa edip şehrin ruhuna ruh katacağız."

Konuşmaların ardından kale içindeki metruk yapıların yıkımına başlandı.

Kaynak: AA

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