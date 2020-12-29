Tarihi Çınaraltı Meydanı projesini anketle vatandaş belirleyecek
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Tarihi Çınaraltı Meydanı projesini anketle vatandaş belirleyecek

29.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:03
Tarihi Çınaraltı Meydanı projesini anketle vatandaş belirleyecek

Darıca Belediyesi, vatandaşlar tarafından en fazla oyun verilerek belirleneceği proje ile Tarihi Çınaraltı Meydanını yenileyecek.

Darıca Belediyesi, vatandaşlar tarafından en fazla oyun verilerek belirleneceği proje ile Tarihi Çınaraltı Meydanını yenileyecek.

Darıca Belediyesi, ilçenin simgesi olan Tarihi Çınaraltı Meydanı'nda yenileme çalışması başlatıyor. Çınaraltı Meydanı'nda çevre düzenlemesi, ışıklandırması ve mimari yapısıyla Darıca'ya yakışan modern bir meydan inşa edilecek. Estetik görünümü, kent mobilyaları ve bitki çeşitleriyle renklendirilecek ve kentle bütünleşecek olan Çınaraltı Meydanı, Darıcalıların huzur bulacağı bir mekan haline gelecek.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla proje için anket yapılıyor. Meydan düzenlemesi için 4 ayrı proje hazırlanırken hazırlanan projeler vatandaşın beğenisine sunuldu. Vatandaşlar, Darıca Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden düzenlenen ankete beğendikleri projelere oy verebilecek. Ankette en çok oy alan proje hayata geçirilerek yeni yılda Çınaraltı Meydan düzenlemesi yapılacak.

Çalışma hakkında bilgiler vererek ilçeye yakışan modern bir meydan düzenlemesi yapmak istediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Tarihi Çınaraltı Meydanı ilçemizin sembol yerlerinden biri. Darıcamıza yakışan modern bir meydan inşa edeceğiz. Tarihi Çınaraltı Meydanı yenileme projesi kapsamında katılımcı belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımıza yönelik bir anket başlattık. Vatandaşlarımız en çok hangi projeyi isterse o proje hayat bulacak. Yeni proje ile Çınaraltı'nın tarihi ve doğal dokusunu koruyarak günümüze uyarlayacağız ve kentle bütünleşen vatandaşlarımızın huzur bulacağı bir meydan inşa edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Tarihi Çınaraltı Meydanı projesini anketle vatandaş belirleyecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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