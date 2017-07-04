Tarihi Çınar Devrildi, 4 Araç Hurdaya Döndü

BURSA'nın İnegöl ilçesi Kasımefendi Caddesi üzerinde bulunan tarihi çınar ağacının devrilmesi sonucu park halindeki 4 araç hurdaya döndü, bir ev de zarar gördü. Devrilme anının bir işyeri güvenlik kameralarına yansıdığı olayda, meydan temizliği yapan Belediye temizlik işçisi canını saniyelerle kurtardı.



Olay, Kasımefendi caddesi üzerinde meydana geldi. 150 yaşındaki tarihi çınarlardan biri aniden ikiye bölünerek devrildi. Devrilme sırasında Bahri Ayan'a ait 3 katlı binanın çatısına zarar veren çınar, park halinde arda arda sıralı Aziz Açıkgöz'e ait 16 PG 102 plakalı Abdullah Bozan'a ait 16 MN 061 plakalı ve Vedat Alan'a ait 67 YD 349 plakalı otomobiller ile Mevlüt Gürler'e ait 16 F 3244 plakalı minibüsü ezdi. Ağacın altında kalan araçlar hurdaya döndü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bir temizlik işçisi canını saniyelerle kurtardı.



Ağacın devrilmesi ile cadde ulaşıma kapandı. Cadde üzerindeki araçlar, Emniyet Trafik ekiplerince farklı sokaklara yönlendirildi. Zabıta ve Emniyet ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldılar.



ESNAFIN ÇAY DAVETİ KURTARMIŞ



Olayın şokunu üzerinden atamayan İnegöl Belediyesi temizlik işçisi Selahattin Zengin, "Ben o sırada temizlik yapıyordum. Karşıdaki esnaf, çay içmeye beni çağırdı. Ben de çay içmek için yoldan karşıya geçerken bir anda ağaç çevrildi. Saniyelerle ağacın altında kalmaktan kurtuldum" dedi.



Belediye ekipleri ağacı saatler süren yoğun çalışma sonucunda ağacı motorlu testerelerle parçalara ayırıp yolu trafiğe açtı. Kesilen parçalar kamyona yüklenerek yoldan kaldırıldı.



Bu arada, ağacın devrilme anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



- İnegölbursa