Tarihi çınar ağacı alevlere teslim oldu
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İtfaiye, İnegöl, Bursa, Yerel

Tarihi çınar ağacı alevlere teslim oldu

Tarihi çınar ağacı alevlere teslim oldu Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarihi çınar ağacı alevlere teslim oldu.

08.03.2020 23:51 | Son Güncelleme: 08.03.2020 23:52
Tarihi çınar ağacı alevlere teslim oldu

Tarihi çınar ağacı alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarihi çınar ağacı alevlere teslim oldu. İtfaiye ekibi yanan ağaca müdahale ederek söndürdü.

Hacıkara Mahallesinde tarihi çınar ağacından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar kendi imkanlarıyla müdahale ederek söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan ağaca ekipler müdahale ederek söndürdü. Yangının neden çıktığı araştırılıyor. Yüzlerce yıllık çınar ağacının büyük zarar gördüğü öğrenildi.

Tarihi çınar ağacı alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA

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Tarihi çınar ağacı alevlere teslim oldu

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