Tarihi Çin-i Maçin Kalesi'nde 2. Etap Çini Montajına Başlandı

Bayburt'ta, tarihi Bayburt Kalesi surları üzerinde geçmişte yer alan 800 yıllık çini süslemeleri, 10 santimetrekarelik kırık örnekten yola çıkılarak yeniden üretildi.

Bayburt'ta, tarihi Bayburt Kalesi surları üzerinde geçmişte yer alan 800 yıllık çini süslemeleri, 10 santimetrekarelik kırık örnekten yola çıkılarak yeniden üretildi. Hazırlanan proje ile kalenin geçmiş dönemlerdeki görünümüne uygun olarak yeniden üretilen çiniler yerlerine yerleştirildi. İlk etabı tamamlanan çalışmalar kapsamında uzmanlar tarafından önceki dönemlerde bölgede var olduğu tespit edilen sekiz farklı çini motifi surlar üzerindeki yerini aldı.

Vali Cüneyt Epcim, projenin ikinci etabına bugün itibariyle başlandığını ifade ederek, "Bayburt Kalesi'nde insanlarımız bundan sonra sosyal medyada paylaşabilecekleri güzel fotoğraflar verebilecekler. " dedi.

Vali Epcim, Bayburt Kalesi'nde başlatılan birinci etap çini çalışmalarının geçen yıl itibariyle tamamlandığını belirtti. Bayburt Kalesi'nin 800 yıl önceki çinileriyle yeniden buluşturulmasını hedefleyen projenin ikinci etabına bugün başladığını kaydeden Vali Epcim, çalışmalar kapsamında sosyal medya kullanıcılarına görsel zenginlik sağlayan bölümler oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Vali Epcim, ikinci etaba başlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını paylaşarak, "Bayburt Kalesi çinilerini Bayburt Kalesi'nin sarı taşları eşliğinde tüm dünyaya gösterebilecek, dijital ortama sunulabilecek, fotoğraf çektirilebilecek güzel bir ortamı görmüş olacağız. Burada özellikle çinili mescit olarak bilinen bu alanı kendi özel ve kültürel kimliğine kavuşturuyor olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün iki çiniyi ilk defa ben yerleştirdim. Özellikle bu alanda bütün Bayburtlular ve Bayburt Kalesi'ne gönül vermiş dostlarımız, buraya gelecek insanlara burası güzel fotoğraflar verecek diye düşünüyoruz. Kalemizi çinileriyle buluşturma projemizin ikinci etabının başladığını da memnuniyetle size bildirmek istiyorum. " diye konuştu.

Vali Epcim, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede ziyaretçilerin sosyal medyada paylaşabilecekleri görsel zenginliği yüksek fotoğraflar çekilebileceklerine işaret etti.

Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Vali Epcim, projenin hayırlı olmasını diledi.

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Kaynak: Habermetre