Tarihi Çifte Minareli Medrese'de "15 Temmuz" fotoğrafları sergisi açıldı Erzurum'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tarihi Çifte Minareli Medrese'de fotoğraf sergisi açıldı.

Erzurum'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tarihi Çifte Minareli Medrese'de fotoğraf sergisi açıldı.

Yakutiye ilçesindeki tarihi mekanda, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzurum İl Müdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanlığı destekleri ile açılan "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi"nde, darbe girişimi gecesinde Türkiye genelinde ve Erzurum'da yaşanan olaylara ilişkin fotoğraflar sergilendi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Polat, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ile DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy'un kurdele keserek açılışını yaptığı sergide, protokol daha sonra sergideki fotoğrafları inceledi.

Vali Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi Çifte Minareli Medrese'de 15 Temmuz anısına fotoğraf sergisinin açıldığını belirtti.

Dört yıl önce bir ihanetle karşı karşıya kalındığını anlatan Memiş, şunları kaydetti:

"2016 yılında ülkemiz ve devletimiz çok ciddi bir ihanet hadisesiyle karşı karşıya kaldı. Kahraman milletimiz bu hain kalkışmaya Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve önderliğinde, devletimizin bu ihanet şebekesine bulaşmamış bütün unsurları, Türk Silahlı Kuvvetleri, kahraman ordusu, polisi, jandarmasıyla direniş gösterdi. Tabii bunun bedeli de oldu. 251 vatandaşımız FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit, 2193 vatandaşımız da gazi oldu. Erzurum'da da 5 şehidimiz oldu, 7 kardeşimiz de gazi oldu. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de şifalar ve uzun ömürler diliyorum."

Açılışın ardından vatandaşlar da açılan sergide fotoğrafları inceledi.

Sergi, 17 Temmuz Cuma gününe kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA