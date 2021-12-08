Tarihi çeşmeye hapis

Tarlabaşı Karakurum Sokak'ta yaklaşık 200 yıl önce Osmanlı Sultanı II. Mahmut tarafından yaptırılan "II. Mahmut Çeşmesi" bulunuyor. 1830 yılında Mermerden yapılmış olan çeşmenin altı mısralık kitabesi ve yuvarlak bir kemeri var. Sultan II. Mahmut'un tuğrasının da bulunduğu çeşme, çevresindeki yapılaşma nedeniyle yol seviyesinden 3 metre aşağıda bulunuyor. Dış etkenlerden korunması için, çeşmenin çevresi demir korkuluk ve tel örgüyle çevrilmiş durumda. Buna rağmen çocuklar çeşmenin çevresindeki tellere ve çeşmenin üstüne çıkarak oyun oynuyor. Çevresindeki evlerin ve yol seviyesinin altında kalan tarihi çeşmenin önü de çöp dolu. Ayrıca çeşmenin hemen önünde de bir çöp konteyneri bulunuyor. Çevresinde yaşayanlar ise bakımsız ve önü çöp dolu olan çeşmenin tarihinden haber siz.

"SUYU AKARSA MAHALLELİ DE BU ÇEŞMEYE SAHİP ÇIKAR"