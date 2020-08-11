Tarihi çeşmenin suyunu kesip, altında define aradılar
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Tarihi çeşmenin suyunu kesip, altında define aradılar

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bulunan, çevresinde höyükler olan 200 yıllık Tabak Çeşmesi, defineciler tarafından tahrip edildi.

Tarihi çeşmenin suyunu kesip, altında define aradılar
11.08.2020 13:36 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:40

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bulunan, çevresinde höyükler olan 200 yıllık Tabak Çeşmesi, defineciler tarafından tahrip edildi. Defneciler, suyunu kestikleri çeşmenin altında 3 metrelik çukur kazarak, define aradı.

Malkara ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi'ndeki Poça Köprüsü mevkisinde bulunan 200 yıllık Tabak Çeşmesi'ne defineciler hasar verdi. 'Tarihi ve eski çeşmelerin altında define var' söylentisi üzerine kimliği belirsiz kişiler, tarihi çeşmenin önce suyunu kesti ardından da taşlarını kırıp, 3 metrelik çukur kazarak, define aradı. Çeşmenin çevresinde bulunan 5 höyüğü de 4'üncü kez tahrip etti.

'ÇEŞMENİN ÖNCE SUYUNU KESİP SONRA DEFİNE ARAMIŞLAR'Sarnıç Mahallesi'nde yaşayan Muammer İşcan (68), çeşmenin 200 yıllık olduğunu belirterek, "Suyu çok güzel. Bu çeşmeyi herkes bilir, suyu da gür akar. Çeşmeye 1970 yılında tadilat yapıldı ancak 5 gün önce çeşmenin suyu aniden kesildi. Biz havanın sıcaklığına bağladık. Çeşmedeki yalakların da boşalması bizi tedirgin etti. Tahminimiz 5-6 kişilik bir ekiple çeşmeyi bu hale getirdiler. 3 metreye yakın derinlikte define kazısı yapmışlar. Balyozlarla çeşmenin betonlarını kırmışlar. Bu çeşmenin değeri belli değil. Bunu bu hale getirenler yazık etmişler. Çok üzüldüm. Böyle tarihi yerleri neden bu hale getirirler? Bu çeşme hayvana, insana, doğaya hizmet ediyordu. Böyle çeşmeleri insanlar yapmak için yarışıyor, defineciler ise tahrip etmek için yarışıyor" dedi.Bölgenin 4'üncü kez defineciler tarafından kazıldığını söyleyen İşcan, "Daha önce çeşmenin üzerini kazdılar şimdi de altını kazdılar. Beş yıl önce çeşmenin üzerini kazanları yakaladım, bağırınca kaçtılar. Bazı defineciler gelip, bana 'Poça Köprüsü mü, o yer burası mı?' diye soruyor. Burada ayrıca 5 tane höyük var. Defineciler bu höyükleri her zaman kazıyorlar. Defineciler buraları talan etmeye başladı. Mart ayında da bu höyükleri kazdılar. Yetkililer buraları gözetim altına alsınlar. Definecilerin elinden kurtarsınlar" diye konuştu.'SABAHA KADAR KAZIYORLAR'

Tarihi çeşmenin altında define olduğu yönündeki söylentilerin yalan olduğunu söyleyen Kemal Sever de "Defineciler de buna inanıyorlar, başlıyorlar kazmaya. Sabaha kadar kazı yapıyorlar. Biri bir yalan atıyor, 'burada para bulunmuş' diye, inanıyor defineciler. Kimse inanmasın" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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