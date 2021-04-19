Tarihi çeşme önce definecilerin sonra hafriyat kamyonunun kurbanı oldu

Bursa'nın UNESCO'ya aday ilçesi İznik'te 1500 yıllık Bizans dönemine ait olduğu düşünülen çeşme önce definecilerin saldırısına uğradı daha sonra ise bir hafriyat kamyonunun kurbanı oldu.

Bursa'nın UNESCO'ya aday ilçesi İznik'te 1500 yıllık Bizans dönemine ait olduğu düşünülen çeşme önce definecilerin saldırısına uğradı daha sonra ise bir hafriyat kamyonunun kurbanı oldu.

Her köşesi tarihi anıt dolu ilçenin Göllüce köyünde geç dönem Bizans dönemine ait çeşme zamana karşı direniyor. Kerpiç bir evin dış duvarında bulunan Bizans dönemine ait çeşmeden bugün su akmasa da köye gelen yerli ve yabancı turistlerin hayli ilgisini çekiyor. Üzerinde Roma yazıtı ve önemli kabartmalar bulunan çeşme önce definecilerin saldırısına uğradı. Sonra ise inşaatta çalışan bir hafriyat kamyonunun çarpması sonucu kırılmalar oluştu.

Göllüce Mahalle Muhtarı Osman Bayer yaptığı açıklamada, "Tarihi Bizans çeşmesinde elim bir kaza sonrası hasar oluştu. Hafriyat kamyonu vurdu. Zaten daha önce definecilerin hedefi halindeydi. Çeşmemizi eski günlerde ki gibi görmek istiyoruz" dedi.

İznik Müze Müdürlüğü yetkilileri de çeşmede incelemede bulundu. İznik Belediyesi zabıta ekipleri ise tutanak tuttu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı