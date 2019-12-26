Tarihi cephe gerisi hastanesi, müze olacak

26.12.2019 16:43 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:43

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Çanakkale Savaşı yıllarında cephe gerisi hastanesi olarak kullanılan tarihi taş binanın, Kent Müzesi'ne dönüştürülmesi için Milli Emlak Müdürlüğü'nden Keşan Belediyesi devri gerçekleştirildi.

Keşan'da Yukarı Zaferiye Mahallesi Necati İşcan Caddesi üzerinde bulunan ve 1914 yılında inşa edilerek Çanakkale Savaşı'nda cephe gerisi hastanesi olarak yaralı askerlerin tedavi edildiği daha sonraki yıllarda ise Kızılay ve memleket hastanesi olarak da hizmet veren bina, Keşan Belediyesi'nce Kent Müzesi'ne dönüştürülecek. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde uzun yıllar eğitim alanında da kullanılan tarihi binanın bugün düzenlenen törenle Edirne Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü'nden, Keşan Belediyesi devri gerçekleştirildi. Devir törenine AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne Defterdarlığı Milli Emlak Şefi Servis Yetkili Taşkın Erkılıç, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve yetkililer katıldı.

'GEÇMİŞİMİZE SAHİP ÇIKMAMIZ GEREK'AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, tarihi binanın 'Kent Müzesi' olarak kullanılması için verilen sözün yerine getirildiğini belirterek, "Keşanlılara verdiğimiz bir sözü daha tutmanın gurunu yaşıyoruz. Çok güzel bir müze olacağına inanıyorum. İnsanlara çağrı yaptık, Elinizde yakın tarihe ait eşya varsa gelin müzeye bağışlayın. İlk önce geçmişimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bina tarihi dokuya uygun olarak restore edilecek. Bahçesi çok işlevsel bir hale getirilecek. Böyle bir müzeye çok ihtiyaç vardı" dedi.'ÖNCE MÜZE PARK AÇILACAK'Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 'Kent Müzesi'nin 3 yıl içinde kademeli olarak tamamlanıp, hizmete gireceğini belirterek, "Önce yakın süreçte müze park açılacak. Nisan ayında bina restore edilmeye başlanacak. Tüm hemşehrilerimiz müze için oluşturulacak komisyona dahil olabilir. Geçmiş yüzyılda bölgemizi, yaşamı anlatan her şeyi müzede sergileyeceğiz. Bize destek olan, eşya getiren herkesin isimlerini de ölümsüzleştireceğiz. Bir gazimiz köstekli saatini müzeye bağışladı. Bir gazeteci büyüğümüz ile bir fotoğrafçı büyüğümüz ise eski fotoğraf makinelerini hediye etti. Bu binaları korumak bize düşer" diye konuştu.

Müze sorumlusu Aslı Avcı da binanın tarihi dokusuna uygun olarak restore edileceğini ve çalışmalarına nisan ayında başlayacaklarını söyledi.

Kaynak: DHA