Tarihi Cendere Köprüsü'nde maske dağıtımı yapıldı
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Tarihi Cendere Köprüsü'nde maske dağıtımı yapıldı

Adıyaman Kahta ilçesi sınırlarında bulunan tarihi Cendere Köprüsü'nde gençler, vatandaşlara dezenfektan ve maske dağıtımı yaptı.

Tarihi Cendere Köprüsü'nde maske dağıtımı yapıldı
07.09.2020 16:19 | Son Güncelleme: 07.09.2020 16:22

Adıyaman Kahta ilçesi sınırlarında bulunan tarihi Cendere Köprüsü'nde gençler, vatandaşlara dezenfektan ve maske dağıtımı yaptı.

Kahta Gençlik Merkezinde görev yapan liderler ve gönüllü genç üyeler, Kahta Çayı üzerinde yer alan tarihi Cendere Köprüsü'ne giderek, yerli ve yabancı ziyaretçilere maske dağıtarak, maske, mesafe ve hijyen uyarılarında bulundu.

Gençler daha sonra sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde köprü üzerinde kitap okuyarak, bu alana da dikkati çekmeye çalıştı.

Ziyaretçiler de gençlere duyarlı davranışlarından ötürü teşekkür etti.

Kaynak: AA

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