Tarihi çarşıya yerleştirilen yangın dolapları tahrip edildi
Safranbolu ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından tarihi çarşıda ulaşımın zor olduğu mahallelere yerleştirilen yangın dolapları kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.
14.11.2019 20:24 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:24
Safranbolu ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından tarihi çarşıda ulaşımın zor olduğu mahallelere yerleştirilen yangın dolapları kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.
Alınan bilgiye göre, Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, kapaklarının açılmaya zorlandığı yangın dolaplarının tahrip edildiğini tespit etti.
Kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan tahribata ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA