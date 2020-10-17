Tarihi çarşıya yerleştirildi, görenlerin dikkatini çekiyor
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Tarihi çarşıya yerleştirildi, görenlerin dikkatini çekiyor

17.10.2020 09:00 | Son Güncelleme: 17.10.2020 09:26

Tokat'ta tarihi İpek Yolu üzerine yerleştirilen deve figürlerinden oluşan kervan dikkat çekiyor.

Tokat'ta tarihi İpek Yolu üzerine yerleştirilen deve figürlerinden oluşan kervan dikkat çekiyor.

Tokat'ta uygarlık kurmuş tüm medeniyetlerin izlerini taşıyan, 5 asır önce kentin tarihi ticaret merkezini oluşturan çarşı turizme kazandırılıyor. Tokat Belediyesi tarafından tarihi Sulu Sokak çarşısının adeta açık hava müzesine dönüştürülmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Restore çalışmaları kapsamında tarihi sokak su fıskiyeleri, su havuzları ve kanalları ile süsleniyor. Yapılan çalışmalarda se deve figürlerinden oluşan kervan dikkat çekiyor. 1400-1500'lü yıllarda deve kervanları ile insanların ticaret yaptığını simgeleyen kervan heykelleri müze binası karşısındaki cadde üzerine yerleştirildi. Bölgeye farklı bir hava katan deve heykelleri şimdiden ilgi çekmeye başladı. Kervanla vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.

DEVE FİGÜRLERİ TARİHİ MEKANA FARKLI BİR HAVA KATTI

Torununa hatıra fotoğrafı çeken Saliha Akyüzoğlu, deve figürlerinin bölgeye farklı bir hava kattığını ifade ederek, "Hanlar, hamamlar ve camilerin olduğu bu sokak bir tarihi barındırıyor. Burası İpek yolu güzergahında olduğu için develer geçiyormuş. Bu maketlerle onu canlandırmışlar. Çok güzel olmuş hoşuma gitti" dedi.

TARİH CANLANDIRILIYOR

Remzi Zengin ise, şehir müzesinin önündeki caddeye yerleştirilen deve kervanının dikkatleri çektiğini ifade ederek, "Deve kervanının başında eşek var. Yolun eğimini ve daha önce gittiği yolları bildiği için kervanın başına eşeği yerleştirirlermiş. Devenin başında bir Çinli ve devenin üzerinde bir Arap figürü var. Bu da kervanın milletler arası bir kervan olduğunu gösteriyor. Babaannem buraya kervanların geldiğini anlatırdı. Develer burada bulunan handa duraklarlarmış. Buradan da Sivas'a doğru giderlermiş. Tarih canlandırmak adına kervan yerleştirilmesi oldukça güzel olmuş. Gençlerimiz bu sayede Tokat'ın, Osmanlı'nın tarihini bir nebze de olsa öğrenecek" diye konuştu.

-İHA-

Tarihi çarşıya yerleştirildi, görenlerin dikkatini çekiyor
Tarihi çarşıya yerleştirildi, görenlerin dikkatini çekiyor
Tarihi çarşıya yerleştirildi, görenlerin dikkatini çekiyor
Tarihi çarşıya yerleştirildi, görenlerin dikkatini çekiyor
Tarihi çarşıya yerleştirildi, görenlerin dikkatini çekiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

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