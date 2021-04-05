Tarihî çarşıya Osmangazi hizmeti
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Tarihî çarşıya Osmangazi hizmeti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tarihî çarşıya Osmangazi hizmeti

Bursa'da yaklaşık 7 asırdır ticaretin merkezi durumunda olan tarihi hanlar bölgesindeki 3 çarşının cam çatı örtüsü, Osmangazi Belediyesi tarafından baştan aşağı yenileniyor.

Bursa'da yaklaşık 7 asırdır ticaretin merkezi durumunda olan tarihi hanlar bölgesindeki 3 çarşının cam çatı örtüsü, Osmangazi Belediyesi tarafından baştan aşağı yenileniyor.

Osmangazi Belediyesi, Osmanlı'nın ilk çarşısı olan Bursa çarşı ve hanlar bölgesinde yürüttüğü çalışmalarla tarihi mirası adeta ihya ediyor. Son 10 yılda gerçekleştirilen restorasyon, zemin yenileme ve alt yapı çalışmalarıyla tarihi çarşıyı yeniden cazibe merkezi haline getiren Osmangazi Belediyesi, şimdi de tarihi bölgedeki 3 çarşının cam çatı örtüsünü bakıma aldı. Tuzpazarı, Uzun Çarşı ve Okçular Çarşısı'nın eskiyen ve güneşten zarar gören cam çatı sisteminin tadilatı başladı.

Pandemi tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında ve gece devam eden çalışmaları, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar yerinde inceledi. Tuzpazarı, Uzun Çarşı ve Okçular Çarşısı'nda yaklaşık 5000 metrekarelik çatı üst örtüsü bakım ve tadilat çalışmalarının başladığını belirten Başkan Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak 3 çarşımızın cam çatı sistemini yeniden elden geçiriyoruz. Özellikle güneşten zarar gören ve kırılan camların yenilenmesi, cam altı su sızdırmaz fitillerinin yenilenmesi, boya işlemleri ve diğer tamiratlarla ile birlikte çarşımızı yenilemiş olacağız" dedi.

Bu hizmetlerle tarihi çarşının değerinin arttığını ve vatandaşların rahatlıkla alışveriş yapabildiği merkez haline geldiğini ifade eden Başkan Dündar, "Tarihi çarşımızın ihtiyaçlarını sırasıyla gideriyoruz. Tuzpazarı, Uzun Çarşı ve Okçular Çarşısı'nın cam çatı örtüsünü yenileme çalışmalarını da 3 ay gibi bir sürede bitireceğiz. Çalışmaları dükkanların kapalı olduğu zamanlarda yapıyoruz. Hafta sonu uygulanan kısıtlamaları da fırsat bildik. Çalışmalar gece de sürüyor. Tarihi çarşımızdaki bu hizmetimiz, vatandaşlarımız ve esnafımız için hayırlı olsun" diye konuştu. Osmangazi Belediyesi'nin çok önemli bir ihtiyacı giderdiğini belirten çarşı esnafı da hizmetlerinden dolayı Başkan Dündar'a teşekkür etti. - BURSA

Tarihî çarşıya Osmangazi hizmeti
Tarihî çarşıya Osmangazi hizmeti
Tarihî çarşıya Osmangazi hizmeti
Tarihî çarşıya Osmangazi hizmeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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