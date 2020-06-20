Tarihi çarşıya Osmangazi eli
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Tarihi çarşıya Osmangazi eli

Tarihi çarşıya Osmangazi eli Osmangazi Belediyesi, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin en hareketli güzergahı olan Ulucami Caddesi üzerindeki restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

20.06.2020 16:17 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:21

Tarihi çarşıya Osmangazi eli

BURSA - Osmangazi Belediyesi, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin en hareketli güzergahı olan Ulucami Caddesi üzerindeki restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'da 7 asırlık geçmişi bulunan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Osmangazi Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalarla ihya oluyor. Tarihi çarşının birçok bölgesini etap etap zemin kaplama, üst örtü ve cephe yenileme çalışmalarıyla eski ihtişamlı günlerine döndüren Osmangazi Belediyesi, son olarak Ulucami Caddesi üzerinde restorasyon ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor. Hanlar bölgesi ve tarihi çarşının en önemli geçiş güzergahlarından olan Ulucami Caddesi'ndeki bakım çalışmalarını yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, çarşının çatı kaplamaları ve cephe giydirmelerini elden geçirdiklerini belirtti.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte çarşı esnafını ziyaret eden Başkan Dündar, aynı zamanda sağanak yağıştan zarar gören iş yerlerinde de incelemelerde bulundu. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde önemli çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmaların ihtiyaca göre devam ettiğini kaydeden Dündar, "Tarihi çarşıdaki çalışmalarımızı, bölgenin en hareketli yerlerinden olan Ulucami Caddesi üzerinde sürdürüyoruz. Bu bölgedeki cephe giydirmeleri ve çatı kaplamalarını bakıma aldık. Geçtiğimiz birkaç gün içinde yoğun bir yağış oldu. Bursa'mızda hiç olmadığı şekliyle bir yağış gördük. Çatılardaki yağmur suyu giderlerindeki sıkıntılardan dolayı bazı esnafımız zarar gördü. Zarar gören esnaflarımıza geçmiş olsun diliyorum. İnşallah, yapacağımız düzenlemelerle birlikte esnafımız yağmurdan etkilenmeyecek" dedi.

Çarşıdaki yenileme çalışmalarının ihtiyaç ve taleplere göre devam edeceğini belirten Başkan Dündar, herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için çatı giderlerinin düzenli olarak temizlenmesi gerektiğine de dikkat çekti. Dündar, "Bu yağışlarda esnafımızın da belirli dönemlerde çatı ve gider bakımlarını yapmasının ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Yaptığımız incelemede su taşkınlarının çatılardaki giderlerin tıkanmasından dolayı olduğunu gördük. Ulucami Caddesi'nde başlatmış olduğumuz çalışma, Tarihi Hanlar Bölgesi ve şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Ulucami Caddesi, Bedesten ve Kapalı Alt Çarşı'yı ziyaret eden Başkan Dündar'a yaptığı hizmetlerden dolayı çarşı esnafı teşekkür etti.

Tarihi çarşıya Osmangazi eli

Kaynak: İHA

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