Tarihi çarşısında koronavirüs şoku: 14 esnafın testi pozitif çıktı
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Tarihi çarşısında koronavirüs şoku: 14 esnafın testi pozitif çıktı

07.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 07.11.2020 00:57
Tarihi çarşısında koronavirüs şoku: 14 esnafın testi pozitif çıktı

Zonguldak'ın ilk alışveriş çarşısı olan Emral çarşısında korona virüs şoku yaşanıyor.

Zonguldak'ın ilk alışveriş çarşısı olan Emral çarşısında korona virüs şoku yaşanıyor. 6 katlı çarşıda 14 esnafın koronavirüs testi pozitif çıktı. Filyasyon çalışmalarıyla birlikte iş hanında dezenfekte çalışmaları yapıldı. Zabıta ekipleri de işhanına girmek isteyenlerin ateşlerini ölçerek içeriye aldı.

Zonguldak kent merkezinde tarihi Emral Çarşısında 14 esnafın korona virüs testi pozitif çıktı. Karantinaya alınan esnaflar evlerinde tedavi altına alınırken testi negatif çıkan esnaflar tedbir amaçlı dükkanlarını açmadı. 2 giriş ve çıkışı olan Emral çarşısında tedbirler arttırıldı. Zabıta ekipleri tarafından iş hanına girmek isteyenlerin ateşi ölçülerek içeriye alındı. İş hanı ise ekiplerce dezenfekte edildi.

Çarşı esnaflarından Osman Uzun, korona virüs nedeniyle 14 esnafın testlerinin pozitif çıktığını belirterek "Çarşımız korona virüs nedeniyle bazı esnaf arkadaşlarımızın testi pozitif çıktı. Bazı arkadaşımız da testleri negatif çıkmasına rağmen kendilerini evde karantinaya aldı. 14 esnafın dükkanları izole amacı ile kapalı. Belediye ekipleri sabah ve akşam dezenfekte yapıyor. İki ayrı girişte ekipler tarafından ateş ölçümleri yapılıyor. Çarşımızın kapanma durumu yoktur. Çarşımız açık faaliyetlerini sürdürüyor" şeklinde konuştu.

Tedbirlere uyulmadığından bunların yaşandığını ifade eden esnaflardan Birol Kiraz ise "Çarşımızda birçok arkadaşımızda korona virüs çıktı. Bunun en büyük sebebi tedbirlere uymamaktır. Birçok arkadaşımız da burada işimizi devam ettiriyoruz. Bunun en büyük sebebi kurallara uymamız maskelerimizi çıkartmamamız ve kimseyle temas etmememiz. Herkes bu kurallara uyuduğu zaman bu virüsten çok fazla etkilenmeyeceğiz bunun tek çaresi budur" dedi.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin filyasyon çalışmaları sürüyor. Temaslı olduğu şüphelenilen vatandaşların ise karantina süreçleri devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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