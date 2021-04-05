Tarihi çarşıda sülük satılıyor
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Tarihi çarşıda sülük satılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tarihi çarşıda sülük satılıyor

Bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılan canlı sülükler Samsun'un en eski arastalarından biri olan Bedesten Çarşısı'nda tanesi 12 TL'den satılıyor.

Bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılan canlı sülükler Samsun'un en eski arastalarından biri olan Bedesten Çarşısı'nda tanesi 12 TL'den satılıyor.

Anadolu'da alternatif tıp anlamında sıklıkça kullanılan, Türkiye'den dünyaya da ihraç edilen sülükler Samsun'un merkezinde bulunan en eski arastada satılıyor. Tarihi Bedesten Çarşısı'nda 1'i dükkan olmak üzere 2 kişi tarafından satılan canlı sülüklerin tanesi 12 TL'den alıcı buluyor.

Sülüklerin bazı hastalıkların tedavisinde kullanıldığı belirtilirken, yaralarda, ayak ve bellerde, vücudun bazı kesimlerine tedavi amaçlı kullanılan sülüklerin deriye yapışarak pis kanı emdiği ve ağrısı sızısı olana da iyi geldiği öğrenildi. - SAMSUN

Tarihi çarşıda sülük satılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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