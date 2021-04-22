"Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi" acele kamulaştırmayla hız kazanacak

Bursa Büyükşehir Belediyesinin "Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi"nde kamulaştırmaların hızlı bir şekilde yapılması için acele kamulaştırma kararı alındı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin "Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi"nde kamulaştırmaların hızlı bir şekilde yapılması için acele kamulaştırma kararı alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında 21 bin metrekarelik yıkım gerektiren alanın 5 bin 100 metrekaresinde yıkım tamamlandı. Kalan yaklaşık 16 bin metrekarelik alanda sürecin hızlanması için acele kamulaştırma sürecine başvuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan "Acele Kamulaştırma Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, "Bursa ili Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli listede ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, Hanlar Bölgesi olarak bilinen alanda yer alan hanların meydana çıkarılması amacıyla yürütülecek, 'Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılarak Gelecek Nesillere Aktarılması' temalı proje çalışmaları kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bu kararla, tespit davaları açılacak ve tahliye işlemleriyle 14'üncü yüzyılda oluşmaya başlayan, 16'ncı yüzyılda han, bedesten ve çarşıların oluşumuyla gelişimini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni çevreleyen binalardan arındırarak yeniden gün yüzüne çıkaracak proje için yıkım süreci yeniden başlayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında, Kızılay, İşkur, Merkez Bankası binaları ile Pirinç Han'ın arkasındaki Bursalı Esiri Mehmet Efendi olarak bilinen 40'ncı Osmanlı şeyhülislamına ait türbenin etrafını saran 15 dükkan ile yıkılan Kızılay binasının arkasındaki bir binanın yıkımı tamamlanmıştı. Toplam 5 bin 969 metrekare kamulaştırılacak alandan 1016 metrekarelik alanın kamulaştırması bitirilmiş, proje alanındaki 500'e yakın hak sahibinden 101'i ile anlaşma sağlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz