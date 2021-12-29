Tarihi çarşı restorasyonu üçüncü etap çalışmaları başladı - Haberler
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Tarihi çarşı restorasyonu üçüncü etap çalışmaları başladı

Tarihi çarşı restorasyonu üçüncü etap çalışmaları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman Belediyesi tarafından tarihi çarşıda sürdürülen restorasyon çalışmalarının üçüncü etabına da başlanıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi tarafından tarihi çarşıda sürdürülen restorasyon çalışmalarının üçüncü etabına da başlanıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Tarihi Çarşı restorasyonuyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise en kısa sürede Adıyaman'a eşsiz bir eser daha kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Başkan Kılınç, "Yaklaşık 300 yıllık bir geçmişe sahip olan tarihi çarşıda sürdürdüğümüz restorasyon çalışmalarımızda üçüncü etaba geçildi. İnşallah kısa süre içerisinde çarşının tamamının restorasyonunu gerçekleştirerek şehrimize önemli bir eser daha kazandırmış olacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Tarihi çarşı restorasyonu üçüncü etap çalışmaları başladı

Tarihi çarşı restorasyonu üçüncü etap çalışmaları başladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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