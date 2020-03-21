Tarihi çarşı esnafının yüzde 90'ı dükkan açmıyor Tarihi çarşı esnafının yüzde 90'ı dükkan açmıyor Edirne'nin tarihi çarşılarından biri olan Arasta Çarşısı'nda bulunan esnafın yüzde 90'ı dükkanlarını açmama kararı aldı.

Tarihi çarşı esnafının yüzde 90'ı dükkan açmıyor

EDİRNE - Edirne'nin tarihi çarşılarından biri olan Arasta Çarşısı'nda bulunan esnafın yüzde 90'ı dükkanlarını açmama kararı aldı. Tarihi çarşı esnafı, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların uyarıları dikkate alarak gezmeye çıkmadıkları için işlerinde düşüş olduğunu ve kendilerinin de korona virüsünden endişe duydukları için dükkanlarını açmadıklarını söyledi.

Edirne kent merkezinde, özellikle akşam saatlerinde cadde ve alışveriş merkezlerinde kimsenin olmaması nedeniyle alışveriş merkezleri erken kapatma kararı almaya başladı. Bazı alışveriş merkezleri de sadece market bölümlerini açık bırakarak diğer bölümlerini tamamen kapatma kararı aldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Yunanistan ve Bulgaristan ülkelerinden gelecek vatandaşların yurda girişine izin verilmemesi ve yerli turistinde ziyaret gerçekleştirmemesi nedeniyle turizm kenti Edirne'de alış verişin merkezi tarihi çarşılarda esnaf siftah yapmadan dükkan kapatmak zorunda kalıyor.

Edirne'ye gelen ziyaretçilerin gezmeden ayrılmadığı ve ekonominin adeta atar damarı tarihi Selimiye Arasta Çarşısı'nda ise bu sabah itibariyle dükkanların yüzde 90'ı açılmazken, dükkanlarını açan esnafta akşamüzeri erken saatlerde dükkanını kapattı.

Korona virüs salgının görülmeden önce tarihi çarşılarda vatandaşların adım atmakta zorlandığını şimdi ise çarşılarda kimsenin olmadığını söyleyen tarihi Arasta Çarşısı Başkanı Adem Bayrak, kiralarını ödemekte güçlük çekeceklerini ifade etti.

Tarihi çarşı esnafları ise, korona virüs tedbirleri kapsamında halkın açıklanan kararlara uyup çarşılara gelmediğini bu yüzden dükkanlarını kapatmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Kaynak: İHA