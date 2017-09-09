Tarihi Çarşı Cami Yeniden Restore Edilecek

AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, tarihi Marmaris Çarşı Camisi'nin restorasyon çalışmalarına 15 Ekim'den sonra yeniden başlanacağını bildirdi.



Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Marmaris'te yaşayan vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda restorasyonuna 1 Nisan 2016 yılında başlanan Marmaris Çarşı Cami'ndeki çalışmaların uzun süredir yapılmadığını hatırlattı.



Restorasyon çalışmalarının durduğunu öğrenir öğrenmez çalışmaların yeniden başlaması için görüşmeler yaptıklarını aktaran Öztürk, "Vatandaşlarımızdan gelen bilgiler doğrultusunda Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile görüştük. Caminin restorasyon işini alan müteahhit firmanın sözleşmesinin gerekli şartları yerine getirmediği için 4 Ağustos 2017 günü feshedildiğini öğrendik." ifadesini kullandı.



Caminin restorasyon çalışmalarına başlanması için inşaat yasağının kalkacağı tarihin beklendiğine dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:



"Vakıflar Bölge Müdürlüğü şantiyeyi sözleşmesi fesh edilen firmadan 12 Eylül'de teslim alacak. Ardından restorasyon ihalesi yeniden yapılacak. İhalenin yapılmasının ardından turizm bölgelerindeki inşaat yasağının kalktığı 15 Ekim tarihinde caminin restorasyon çalışmalarına başlanmış olacak. Bu süreçteki duyarlı davranışları nedeniyle Marmarisli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."