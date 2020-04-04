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Bursa, Güncel

Tarihi çarşı bir hafta daha kapalı

Bursa'da korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Mart'a kadar kapatılan ve içerisinde 4 bin mağaza bulunan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi 13 Nisan'a kadar kapalı olacağı açıklandı.

04.04.2020 23:15 | Son Güncelleme: 04.04.2020 23:16
Tarihi çarşı bir hafta daha kapalı

Bursa'da korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Mart'a kadar kapatılan ve içerisinde 4 bin mağaza bulunan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi 13 Nisan'a kadar kapalı olacağı açıklandı.

Bursa'da korona virüs tedbirlerine yönelik alınan tedbirler gereği, tarihi Kapalı Çarşı'nın ilk olarak 30 Mart 2020 tarihine kadar kapalı olacağı açıklandı. Türkiye'de korona virüs vakalarının artması ve yeni tedbirlerin alınması üzerine çarşı yönetimi sürenin 6 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurmuştu. Devam eden korona virüs tedbirleri kapsamında çarşı yönetimi sürenin 13 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Tarihi Kapalı Çarşı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Miras Listesinde yer alıyor.

(İHA)

Tarihi çarşı bir hafta daha kapalı

Kaynak: İHA

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Tarihi çarşı bir hafta daha kapalı
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