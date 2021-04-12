Tarihi camiye yoğun bakım
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Tarihi camiye yoğun bakım

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tarihi camiye yoğun bakım

Mimar Sinan'ın Ankara'daki tek eseri olan Cenab-ı Ahmet Paşa Camii, Altındağ Belediyesi tarafından yoğun bakıma alındı.

Mimar Sinan'ın Ankara'daki tek eseri olan Cenab-ı Ahmet Paşa Camii, Altındağ Belediyesi tarafından yoğun bakıma alındı. 500 yıllık caminin çevresinde bakım ve onarım seferberliği başladı.

Tarihi camiye Altındağ Belediyesi'nin eli değdi. 500 yıllık Cenab-ı Ahmet Paşa Camii, Altındağ Belediyesi tarafından bakıma alındı. Ecdad mirasına sahip çıkmanın kendileri için bir görev olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Senelerdir ihmal edilmiş, bakım ve onarıma gerçekten ihtiyacı olan bir cami, ecdad yadigarı olan bu değerli eseri, gelecek nesillere sapasağlam ve kendisine yakışır şekilde aktarabilmek için elimizden ne gelirse yapıyoruz" dedi. Çalışmaların yoğun bir biçimde ilerlediğini söyleyen Başkan Balcı, "Camimiz çok yakında yenilenen yüzüyle cemaatini kucaklamaya hazır olacak. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Ahde vefa boynumuzun borcu"

Altındağ'daki tarihi mirasın çok zengin ve çok değerli olduğunu vurgulayan Başkan Balcı "Ahde vefa boynumuzun borcu Altındağ Belediyesi olarak tarihi değerlerimize sahip çıkmayı en önemli görevlerimiz arasında biliyoruz. Cenab-ı Ahmet Paşa Camii, 500 yıldır ayakta duran, çok değerli ve çok önemli bir tarihi miras Mimar Sinan'ın Ankara'daki tek eseri Ayrıca klasik Osmanlı mimarisinin Ankara'daki tek temsilcisi Tarihi bilgilere göre, Kanuni Sultan Süleyman'ın vezirlerinden olan Cenab-ı Ahmet Paşa adına yaptırılmış. Bu önemli eser Altındağ sınırları içerisinde bulunduğu için gurur duyuyor, gelecek nesillere sapasağlam aktarılması için çalışıyoruz" dedi.

Başkan Balcı gerçekleştirilen çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Caminin türbe bölümünde bulunan taşları yeniliyor, bu bölümü yeniden düzenliyoruz. Ayrıca tuvaletleri ve abdesthaneleri baştan aşağı yeniliyoruz. Musluklarından, lavabolarına kadar bu bölümü tamamen yenileyecek ve kendisine yakışır şekilde dizayn edeceğiz. Merdivenlerde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor, korkulukları tamir ediyoruz. Ayrıca cami etrafında da çevre düzenleme çalışması gerçekleştirecek, caminin dışarıdan çok daha güzel ve bakımlı görünmesi için ne gerekiyorsa yapacağız." - ANKARA

Tarihi camiye yoğun bakım
Tarihi camiye yoğun bakım
Tarihi camiye yoğun bakım
Tarihi camiye yoğun bakım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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