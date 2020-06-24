Tarihi caminin maketini yaptı, 'sadece imam eksik' dedi
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Tarihi caminin maketini yaptı, 'sadece imam eksik' dedi

ARTVİN'de yaşayan Ali Avcı (54), yöre halkınca 1860-1861 yıllarında yapılan tarihi Artvin Merkez Camii'nin maketini yaptı.

Tarihi caminin maketini yaptı, 'sadece imam eksik' dedi
24.06.2020 09:14 | Son Güncelleme: 24.06.2020 09:25

ARTVİN'de yaşayan Ali Avcı (54), yöre halkınca 1860-1861 yıllarında yapılan tarihi Artvin Merkez Camii'nin maketini yaptı. Maket caminin ezansız kalmaması için de oto teyp sistemi kuran Avcı, "Cami için tüm detaylar, bu maket camide var, sadece imam eksik" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde izole yaşayan işçi emeklisi Ali Avcı, kentteki Çarşı Mahallesi'nde bulunan ve yöre halkınca 1860-1861 yıllarında yapılan tarihi Artvin Merkez Camii'nin birebir benzerlikte maketini yapmaya karar verdi. Önce camiyi her yönüyle inceleyip tüm ayrıntılarını fotoğraflayan Avcı, daha sonra maket üzerinde çalışmaya başladı. Yaklaşık 40 günün sonunda tamamladığı maket camiden ezan sesinin yükselmesi için de oto teyp satın alan Avcı, bu sistemi makete monte etti.

'SADECE İMAM EKSİK'Artvin Belediyesi'nde uzun yıllar temizlik işlerinde çalışıp emekli olan ve aynı zamanda müzikle yakından ilgilenen Avcı, boş zamanlarını değerlendirmek için çeşitli uğraşlar edindiğini belirtti. Avcı, "Koronavirüs salgınından dolayı evden çıkamadık ve bu zamanı değerlendirmek istedim. Merkez Camii'nin maketini yapmaya karar verdim. Ezan sistemi, mihrabı, minberi, vaaz kürsüsü olan bir camii yapmak için kolları sıvadım. Caminin tüm fotoğraflarını çektim ve ortaya bu maket çıktı. Artvin Merkez Camii'nde olan tüm detaylar, bu maket camide de var, sadece imamı eksik" dedi.'EZANSIZ DA BIRAKMADIM'Talep olması halinde maketi satabileceğini de kaydeden Avcı, "Maket ortaya çıkınca cami ezansın olmaz diyerek, bir oto teyp satın aldım ve flaş belleğe yüklediğim ezanları bu sistemden okutarak camimizi de ezansız bırakmamış oldum. İlimizde yok olmaya yüz tutmuş veya baraj suları altında kalmış çeşitli tarihi yapılarımız var, onların da maketini yapmayı düşünüyorum. İsteyen olursa maketimizi satın alabilir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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