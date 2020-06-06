Tarihi caminin lojmanları restore ediliyor
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Tarihi caminin lojmanları restore ediliyor

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı ilçe sınırları içerisinde yer alan tarihi Orhangazi Cuma caminin lojmanlarında restorasyon çalışması başlatıldı.

Tarihi caminin lojmanları restore ediliyor
06.06.2020 10:23 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:26

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı ilçe sınırları içerisinde yer alan tarihi Orhangazi Cuma caminin lojmanlarında restorasyon çalışması başlatıldı.

Kaynaşlı'da Osmanlı döneminde çivi kullanılmadan yapılan ender camilerden bir tanesi olan Orhangazi Cuma Camisinin bahçesinde bulunan lojmanlarda Kaynaşlı Belediyesi'nce restorasyon çalışmaları başlatıldı. Tarihi caminin bahçesinde yer alan lojmanlar, camiye özgü olarak restore edilecek. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, "Osmanlı döneminde çivi kullanılmadan, tahtaların birbirine geçirilerek çantı sistemi ile yapılan ender camilerden bir tanesi de ilçemizde bulunuyor. Zamanında bu caminin bahçesine lojmanlar yapılmış. Fakat camimizin tarihi dokusunu zedelediğini düşündük. Lojmanda Kaynaşlı Belediyesi olarak Orhangazi Camimizin tarihi dokusuna uygun olacak şekilde restore çalışmalarına başladık" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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