Tarihi caminin avlusunda sema gösteri düzenlendi
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Tarihi caminin avlusunda sema gösteri düzenlendi

Tarihi caminin avlusunda sema gösteri düzenlendi
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Kültür Sanat

Edirne'deki Muradiye Camisi avlusunda sema gösterisi sunuldu.

Edirne'deki Muradiye Camisi avlusunda sema gösterisi sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından "Yaz konserleri" kapsamında Mevlihane izlerini taşıyan selatin camide sema gösterisi, ilahi dinletisi ve Mevlevi ayinini içeren "Aşka sema" adlı program düzenlendi.

Programa konuk sanatçı olarak katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, program öncesi, AA muhabirine, bakanlık olarak 28 sanat birimiyle tüm Türkiye'de yaz konserleri programlarına başladıklarını söyledi.

Edirne'de de tasavvuf müziği konseri ve sema mukabelesiyle sanatseverlere sesleneceklerini belirten Belviranlı, "Bugün de serhat şehri, Evlad-ı Fatihan diyarı, sultanlar diyarı Edirne'de olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün bu güzel mekanda Mevlevihanenin olduğu mekanda Edirneli sanatseverlerle, musiki aşıklarıyla beraber bu geceyi yad edeceğiz." dedi.

İlahi dinletisinin sunulduğu programda, Topluluk Sanat Yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetiminde Muradiye Mevlevihanesi dervişlerinden Mustafa Dede tarafından bestelenen Bayati Mevlevi Ayin-i Şerifi icra edildi, sema gösterisi yapıldı ve Mevlevi ayinini içeren "Aşka sema" adlı programı gerçekleştirildi.

Programa Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve sanatseverlerin yanı sıra mahalle halkı katıldı.

Trakya'nın ilk mevlevihanesiydi

Osmanlı padişahı 2. Murat'ın 1436 yılında Sarayiçi mevkisine hakim bir tepeye yaptırdığı, zaviyeli camilerin en güzel örneklerinden olan Muradiye Camisi 1935'li yıllara kadar içinde bir de Mevlevihane bulunduruyordu.

Zamanla yıkılan Mevlevihane Trakya'nın ilk mevlevihanesi olarak biliniyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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