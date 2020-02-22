Tarihi camilerde şehitler için mevlit okutuldu
Haberler » Güncel » Tarihi camilerde şehitler için mevlit okutuldu - Haber

Tarihi camilerde şehitler için mevlit okutuldu

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için ikindi namazı öncesi mevlit okutuldu.

22.02.2020 08:11 | Son Güncelleme: 22.02.2020 08:11
Tarihi camilerde şehitler için mevlit okutuldu

'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için ikindi namazı öncesi mevlit okutuldu.


Bayburt'un tarihi camilerinden Ulu Cami ve Caminde gerçekleşen mevlitte Kur'an-ı Kerim tilavetinin yanı sıra şehitler için dua edildi.


Mevlitte ayrıca Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara gül suyu ve mevlit şekeri ikramında bulundular. - BAYBURT

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler