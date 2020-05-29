Tarihi camilerde Cuma namazı heyecanı
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Tarihi camilerde Cuma namazı heyecanı

Tarihi camilerde Cuma namazı heyecanı Elazığ'da aralarında tarihi Ulu Cami ile Sarahatun Cami'nin de bulunduğu 676 ibadethane de cuma namazı kılındı, İl Müftüsünün namaz sırasında ağlama sesi de dışarı yansıdı Elazığ'da yüzlerce ibadethanede olduğu gibi 4 bin yıllık geçmişe sahip...

29.05.2020 16:34 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:39

Tarihi camilerde Cuma namazı heyecanı

Elazığ'da aralarında tarihi Ulu Cami ile Sarahatun Cami'nin de bulunduğu 676 ibadethane de cuma namazı kılındı, İl Müftüsünün namaz sırasında ağlama sesi de dışarı yansıdı

ELAZIĞ - Elazığ'da yüzlerce ibadethanede olduğu gibi 4 bin yıllık geçmişe sahip Harput Mahallesi'nde tarihi Eğriminareli Ulu Camii ile Sarehatun Camii'nde uzun bir aradan sonra cuma namazı heyecanı yaşandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da bugün Cuma namazıyla birlikte 676 cami ve ibadethane cemaate açıldı. Kent merkezindeki camilerin yanı sıra 4 bin yıllık geçmişe sahip olan, ancak Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ziyaret edilmesi dahi yasaklanan Harput Mahallesi'nde de tarihi camilerin bahçeleri açıldı . Harput'ta bulunan eğri minaresi ile dikkat çeken 1156 yılında Artuklu beylerinden Kara Arslan tarafından yapıldığı bilinen 864 yıllık Ulucami ile Akkoyunlu Hükümdarı Hasan Bahadır Han'ın annesi Sarahatun tarafından 1465 yılında mescid olarak yaptırılan daha sonradan camiye çevrilen Sarahatun Camii'nin bahçesinde de cuma namazı kılındı.

İl Müftülüğü yetkilileri tarafından, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde bantlar çekerek seccadesi olmayanlara ise tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Uzun zamandır ilk kez cuma namazı kılacakları için tarihi mahalleye geldiklerini aktaran vatandaşlar ise camilerin kısmen de olsa ibadete açılmasından dolayı sevinçli olduklarını belirtti.

Cuma namazına kılanlardan Mehmet Sait Yal, " Allah'a sonsuz şükürler olsun ki tekrar bize burada namazı kılmayı lütfetti. Cemaat de gayet güzeldi, gelip namazlarını kıldılar. İnşallah bundan sonra böyle bir durum olmaz. Ben zaten her hafta Harput'a gelirdim. Ne zamandır, bu mübarek camiye gelemiyorduk. Bugün önce annemin kabrini ziyaret ettim, oradan da buraya geldim" dedi.

Kent merkezinden Harput'a giden Ahmet Berat Duranay ise " Korona virüsten dolayı camiler kapatılmıştı. Cuma namazları bu zamana kadar kılınmıyordu. Bugün de tarihi mahalleye gelerek Cuma namazı kılmak istedik. Allah, herkesin cumasını kabul etsin" şeklinde konuştu.

Müftünün ağlama sesi dışarı yansıdı

Öteyandan Elazığ genelinde 676 cami ve ibadethane de cuma namazı kılındığı bildirildi. Çarşı merkezinde bulunan İzzetpaşa ile Saray Camii'nde cuma namazı kılınmazken, diğer camilerin tamamında sosyal mesafe düzeni alınarak ibadete açıldı. Bir çok camide olduğu gibi Mevlana Camii'nin bahçesini vatandaşlar doldurdu. Mevlana Camii'nde namazı İl Müftüsü Selami Aydın kıldırdı. Aydın'ın namızını kaldığı sırada ağlama sesi de dışarı yansındı.

Mevlana Camii'nde namazını kalına Vali Çetin Oktay Kaldırım,"29 Mayıs itibariyle cemaatimiz camilerine kavuşmuş oldu. Elazığ 676 camimiz merkez, ilçe ve köylerde almış olduğumuz önlemler çerçevesine uyarak cumayı huşu ve huzur içerisinde eda etti. Salgın döneminde kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır. İnsanlarla temasın en aza indirilmesi gerekmektedir. Cuma namazı dinimizin en önemli vecibesidir. Salgı döneminde toplu ortamlardan uzak durmaları bireysel önlemlerini almaları ibadet kadar dinimizin bir vecibesidir. Vatandaşlarımız Elazığ'da kurallara harfiyen uymuşlardır"dedi.

Tarihi camilerde Cuma namazı heyecanı

Kaynak: İHA

Manşet

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