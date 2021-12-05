Tarihi camide sabah namazı buluşması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarihi camide sabah namazı buluşması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Tarihi camide sabah namazı buluşması

Van'daki tarihi Hüsrev Paşa Camii'nde iki yıl aradan sonra tekrar sabah namazı buluşmaları başladı.

VAN (İHA) - Van'daki tarihi Hüsrev Paşa Camii'nde iki yıl aradan sonra tekrar sabah namazı buluşmaları başladı.

Van'da pandemi nedeniyle ara verilen sabah namazı buluşmaları, bugün İlim Yayma Cemiyeti Van Şubesinin öncülüğünde tekrar başladı. Kılınan namazın ardından cemaat birlikte kahvaltı yaptı.

Açıklamalarda bulunan İlim Yayma Cemiyeti Van Şube Başkanı Av. Zahir Soğanda, "Birliğin ve beraberliğin en güzel yeri olan camilerimizde sabah namazında sivil toplum kuruluşları, çocuklar, öğrenciler ve halk buluşuyor. İbadet etmek ve ardında kahvaltı ikramında muhabbetle aynı ortamı paylaşmanın verdiği bereketle zamanımızı geçirdik. Bundan sonra her pazar tarihi Hüsrev Paşa Camii'nde buluşacağımız sabah namazına bütün Van halkını bekliyoruz" dedi. - VAN

Tarihi camide sabah namazı buluşması

Tarihi camide sabah namazı buluşması

Tarihi camide sabah namazı buluşması

Tarihi camide sabah namazı buluşması

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title